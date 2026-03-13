В Московской области состоится Единый день приема участников СВО и их семей

В пятницу, 13 марта, в Подмосковье пройдет Единый день приема участников специальной военной операции и их семей, встречи организуют на площадках 53-х местных общественных приемных «Единой России» — депутаты всех уровней и профильные специалисты окажут помощь в решении жилищных и земельных вопросов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

«Для нас важно, чтобы защитники и их близкие чувствовали нашу поддержку. Сегодня на площадках общественных приемных мы создали условия, чтобы каждый обратившийся смог получить необходимую помощь», –подчеркнула руководитель региональной общественной приемной «Единой России», депутат Госдумы Алла Полякова.

Она добавила, что все обращения будут детально разобраны, участники мероприятия получат содействие в решении жилищных и земельных вопросов. Узнать адрес приемных можно на сайте. Кроме того, сделать это можно по телефону: 8(495)106-05–50.

В сообщении добавили, что в этом году в регионе прошли уже три такие встречи, в ходе них было проведено 162 приема и поступило 489 обращений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.