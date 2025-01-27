В Московской области ввели карантин по бешенству животных
В Клину и Волоколамске выявили очаг бешенства
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В доме №10 в селе Воздвиженское в Клину и в доме №55 в деревне Путянино выявили очаги бешенства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Специалисты обходят квартиры и частные дома владельцев животных, чтобы сделать прививки от бешенства наиболее восприимчивым зверям.
Кроме того, с целью предотвратить угрозу распространения опасного вируса проводятся такие мероприятия, как дезинфекция, дератизация и отлов бездомных животных.
По словам представителей ведомства, ограничения в Клину и Волоколамске будут действовать до 10 марта 2025 года.
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