Ветеринар Корочева рассказала, какой корм следует выбирать для питомца

По словам ветеринарного врача Любови Корочевой, выбор корма для домашних животных имеет большое значение для их здоровья, а у сухих и влажных имеются как плюсы, так и минусы. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она добавила, что более сбалансированным по макро- и микроэлементам и по витаминам является сухой корм. Влажный корм — это вовсе не корм, а всего лишь консервы, которые являются неполноценным рационом, это просто усилитель вкуса. При этом сухой корм больше обезвоживает, поскольку в него добавляют много солей.

По мнению ветеринара, сегодня владельцам домашних животных лучше применять натуральные диеты, которые составлены специалистами.

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