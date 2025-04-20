В московском храме Христа Спасителя началось пасхальное богослужение

В столичном храме Христа Спасителя началось пасхальное богослужение. Его проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает РИА Новости.

Незадолго до начала службы в Москву из Иерусалима доставили Благодатный огонь.

В этом году православные христиане отметят Пасху 20 апреля. Особенно ярко торжественные мероприятия будут проходить в течение первой недели. В храмах ежедневно будут проходить праздничные богослужения с крестным ходом.

Пасхальное богослужение обычно начинается около 23:00 с пасхальной полунощницы, после которой священнослужители и миряне совершают крестный ход вокруг храма. Крестный ход символизирует жен-мироносиц, которые пришли помазать тело Иисуса Христа благовонным маслом и первыми узнали, что он воскрес.

Ранее сообщалось о том, что патриарх Кирилл наградил Сергея Лаврова орденом Александра Невского.