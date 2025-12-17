В московском метро погиб человек
«РГ»: на станции «Текстильщики» в Москве погиб турист из Рязанской области
Фото: [Московский метрополитен/Медиасток.рф]
В московском метро произошла трагедия, в результате которой погиб турист из Рязанской области. Об этом «Российской газете» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что инцидент произошел в среду утром на одной из самых загруженных станций подземки в час пик.
По предварительной информации, 35-летний мужчина погиб на станции «Текстильщики», которая входит в состав Таганско-Краснопресненской линии.
Известно, что россиянин оказался на пути перед прибывающим составом. Мужчина получил тяжелые травмы и скончался. Свидетелями происшествия стали несколько десятков пассажиров.
Обстоятельства трагедии устанавливаются, на месте инцидента работали сотрудники метрополитена и правоохранительных органов.
