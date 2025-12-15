Трагедия на Бали: россиянку унесло течением во время наводнения

На индонезийском острове Бали в результате внезапного наводнения погибла 30-летняя гражданка России. Женщину вместе со скутером унесло мощным паводковым течением. Об этом сообщает РИА Новости.

Разбушевавшаяся стихия на популярном курорте привела к трагическим последствиям. Мощные ливни, обрушившиеся на остров, вызвали резкий подъем воды, особенно в районе Бадунг и городе Денпасар. Дороги моментально превратились в бурные потоки.

По данным местной полиции, российская туристка пыталась преодолеть затопленный участок на скутере, но потеряла контроль над двухколесной техникой. Сильное течение моментально снесло и женщину, и транспортное средство в сторону моста.

Представители властей после идентификации личности оперативно уведомили российское консульство. Полиция Бадунга, комментируя инцидент, призвала и туристов, и местных жителей отказаться от любой попытки пересечь разлившиеся потоки воды, даже если задержка кажется незначительной.

