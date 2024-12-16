В московском районе Кузьминки в десятках жилых домов пропали электроэнергия и теплоснабжение

На территории Москвы произошло ЧП в коммунальной сфере. В районе Кузьминки прекратилась подача электроэнергии и начали остывать батареи. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Инцидент с прекращением подачи электроэнергии произошел в районе 17 часов в жилых домах, которые находятся в 114-м квартале. Данный район расположен рядом с Волгоградским проспектом и Волжским бульваром. Местные жители утверждают, что временами свет снова включают, но вскоре отключают снова.

«Пропадает и тепло — люди пишут в чатах, что батареи стремительно холодеют», — указано в микроблоге.

При этом никаких отключений электричества в домах не планировалось.

Ранее сообщалось об отключении электроэнергии практически на всей территории Абхазии. В республике прекратила свою работу Ингурская ГЭС из-за критически низкого уровня воды. В то же время переток электричества из России не ведется из-за неуплаты. В то же время российское правительство перестало софинансировать абхазцам социальные выплаты и оплату зарплат бюджетников.