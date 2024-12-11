Вся Абхазия осталась без электричества после остановки Ингурской ГЭС

В Абхазии свою работу приостановила Ингурская гидроэлектростанция, после чего по всей республике пропало электричество. Об этом сообщило РИА Новости.

Журналисты сослались на данные, полученные от организации «Черноморэнерго». По имеющимся сведениям, из-за критического уровня воды остановила свою работу Ингурская гидроэлектростанция. Она перестала вырабатывать электричество, что привело к исчезновению электричества по всей территории Республики Абхазия.

Ранее Абхазия была вынуждена прибегать к притоку электричества из России, чтобы справиться с дефицитом электроэнергии. Ее власти жаловались на то, что вынуждены тратить серьезные суммы на покупку электричества в РФ. Все это происходит на фоне того, что российское правительство перестало софинансировать абхазцам социальные выплаты и оплату зарплат бюджетников. Сейчас Россия выплачивает жителям республики только их пенсии.