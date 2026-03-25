В Московском регионе пенсию досрочно получили почти 5 тыс. творческих работников

Отделение СФР по Москве и области выплачивает страховую пенсию по старости досрочно более 4,8 тыс. творческих работников. Об этом 25 марта, когда работники культуры отмечают свой профессиональный праздник, сообщили в пресс-службе отделения.

В сфере культуры и искусства пенсию назначают по достижении возраста 55 лет мужчинам и 50 лет женщинам либо независимо от возраста, если есть необходимый творческий стаж. (от 15 до 30 лет в зависимости от характера работы). При этом сотрудники должны иметь не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).

В 2026 году выплату назначат тем, кто выработал стаж в 2022 году. Если у работника культуры творческий стаж появится в 2026 году, он сможет оформить ее в 2031 году. Специалисты из числа творческих профессий могут продолжать трудовую деятельность после приобретения необходимой выслуги лет. Для проверки стажа им нужно перейти в личный кабинет на портале госуслуг и заказать выписку из индивидуального лицевого счета.

Задать другие вопросы по теме можно по номеру 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный).

