В Московском регионе 26 сентября будет облачно и сухо

Переменная облачность, без осадков, ожидается в Московском регионе в пятницу, 26 сентября. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.

В Подмосковье днем воздух прогреется до +10...+15 градусов, ночью температура опустится до +2.

В Москве дневная температура составит +13...+15 градусов, ночная — около +5.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление в регионе достигнет 756–758 мм рт. ст.

До этого Московский планетарий сообщил об уменьшении светового дня в октябре.