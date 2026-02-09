В Московском регионе доплату к пенсии получили более 7 тыс. бывших летчиков

По итогам 2025 года Отделение Социального фонда по Москве и Московской области выплатило доплату к пенсии более 7 тыс. бывших членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомств в День работников гражданской авиации России.

Выплату могут получить члены летных экипажей за счет дополнительных взносов от организаций гражданской авиации, которые перечисляются в Соцфонд, при наличии выслуги в должности члена летного экипажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин. При этом при уходе из профессии по состоянию здоровья срок уменьшается — минимум 20 лет у мужчин, 15 — у женщин. Доплату корректируют четыре раза в год.

В сообщении добавили, что для летчиков, которые работают на воздушных судах государственной или экспериментальной авиации, предусмотрены другие виды доплат. Узнать подробности по этой теме можно по номеру 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие голосовые помощники и ИИ-проекты есть в Подмосковье.