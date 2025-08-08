В Московском регионе ежемесячную выплату по уходу за детьми с инвалидностью назначили 63 тыс. жителей

В 2025 году Отделение СФР по Москве и Подмосковью назначило ежемесячную выплату по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы 63 тыс. жителей. Об этом сообщили в пресс-службе отделения.

Выплату могут получить родители (усыновители), опекуны (попечители), а также другие неработающие трудоспособные лица, которые ухаживают за ребенком–инвалидом или инвалидом с детства I группы, проживают в России, не получают пенсии и пособия по безработице и не работают. Если поддержку получают родители, они могут работать в режиме неполного рабочего времени, в том числе на дому.

Оформить выплату можно в личном кабинете на портале госуслуг, в клиентской службе регионального отделения Соцфонда или МФЦ. С этого года действуют новый порядок назначения поддержки, для ее установления ухаживающий может обратиться в клиентскую службу Соцфонда и оформить обязательство по осуществлению ухода. Ее размер проиндексировали на 9,5% — до 10 950 рублей.

Задать другие вопросы по теме можно в едином контакт-центре взаимодействия с гражданами по телефону 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.