В Московском регионе прибавку к пенсии получат более 13 тыс. многодетных матерей
Фото: [istockphoto.com/Дмитрий Коростылев]
Отделение Соцфонда по Москве и Московской области пересчитало пенсии для 13 тысяч метерей-пенсионеров с пятью и более детьми, с 2026 года в трудовой стаж женщин начали засчитывать периоды ухода за всеми детьми до достижения ими возраста полутора лет, в том числе за пятым, шестым и следующими детьми. Об этом сообщили в пресс-службе отделения.
Нововведение затронет как матерей, которые готовятся к выходу на пенсию, так и тех жительниц региона, кто уже получает выплаты. До этого в стаж засчитывали периоды ухода максимум за четырьмя детьми до полутора лет и учитывали не более шести лет в общей сложности. За полтора года ухода женщина получает также получает индивидуальные пенсионные коэффициенты, от количества которых зависит размер будущей пенсии.
«Перерасчет пенсии носит заявительный характер. Если мамы–пенсионеры с пятью и более детьми еще не подавали заявление, они могут оформить его в любое время. Сделать это можно как онлайн в личном кабинете на портале госуслуг, так и лично в любой клиентской службе», – отметила начальник Управления по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью Отделения СФР по Москве и области Елена Гилевская.
Напомним, что многодетные матери региона могут рассчитывать и на другие меры поддержки, например, на досрочный выход на пенсию, который зависит от количества детей. Задать вопросы по этой теме можно через единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по тел. 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный).
