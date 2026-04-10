В Московском регионе цены на куличи снизились перед Пасхой

В преддверии Пасхи стоимость готовых куличей в России заметно увеличилась, однако интерес покупателей к этой продукции остался на прежнем уровне. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса Контур.

В Москва и Московская область перед Пасхой зафиксировано снижение цен на готовые куличи — в среднем на 23% по сравнению с прошлым годом. Похожая динамика наблюдается и в ряде других регионов: в Свердловская область стоимость снизилась на 20%, а в Пермский край — на 12%.

В то же время в некоторых субъектах страны отмечен значительный рост цен. Так, в Тюменская область куличи подорожали на 38%, в Ростовская область — на 31%, а в Башкирия — на 21%. При этом в отдельных регионах зафиксировано снижение покупательского интереса: например, в Тюменской области спрос сократился на 35%, а в Пермском крае — на 18%.

Исследование сервиса Контур, основанное на анализе около 5 млн чеков, показало, что в среднем по стране стоимость куличей выросла на 19%, тогда как общий уровень спроса остался без существенных изменений. Аналитики допускают, что в регионах с падением спроса часть потребителей могла перейти к самостоятельному приготовлению праздничной выпечки вместо покупки готовой продукции.

