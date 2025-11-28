Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Виктор Орбан прибыл в Москву без официального мандата от Европейского союза. Глава ФРГ подчеркнул, что лидеры Блока не давали своего одобрения на эти переговоры. Об этом сообщил ТАСС.

Фридрих Мерц публично дистанцировался от мирной инициативы венгерского премьера, заявив, что тот действует исключительно в рамках собственного видения. Канцлер напомнил, что это уже не первый подобный визит Орбана в российскую столицу и предыдущие попытки не увенчались успехом.

Мерц выразил сомнение в эффективности односторонних переговоров, намекнув, что они вряд ли принесут иной результат. Несмотря на это, он формально допустил, что любые новые идеи по прекращению конфликта можно приветствовать.

В то время как Берлин указывает на отсутствие единства, сам Виктор Орбан в ходе встречи с Владимиром Путиным подчеркнул приверженность Венгрии суверенному внешнеполитическому курсу. Он отметил, что Будапешт не поддается внешнему давлению, продолжая выстраивать диалог с Москвой. Эта позиция регулярно становится причиной напряженности в отношениях Венгрии с другими странами Евросоюза.

