В московском трамвае пассажирка вырвала волосы у студенток, отказавшихся уступить ей место

В Москве пассажирка трамвая набросилась на двух 16-летних студенток, потребовав уступить ей место. Инцидент произошел днем 20 февраля в трамвае маршрута № 6 в районе станции метро «Сходненская». Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

По словам очевидцев, девушки возвращались домой после занятий в Российском химико-технологическом университете имени Менделеева. В вагон зашли женщина с дочерью-подростком и потребовала, чтобы студентки прошли в конец салона. Однако из-за большого скопления людей сделать это оказалось невозможно.

Тогда пассажирка, как утверждают пострадавшие, схватила одну из девушек за волосы, вырвав клок, после чего начала пинать вторую, едва не сломав ей ноги. Свое поведение женщина объяснила тем, что подростки якобы ее толкнули. Дочь нападавшей пыталась успокоить мать, но безуспешно.

Одна из пострадавших студенток рассказала, что конфликт сопровождался нецензурной бранью со стороны зачинщицы. Сейчас девушки планируют обратиться с заявлением в полицию. Родители потерпевших уже проинформированы о случившемся и намерены добиваться привлечения агрессивной пассажирки к ответственности.

Ранее на Байкале был обнаружен провалившийся под лед УАЗ с туристами.