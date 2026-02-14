В московском вузе рухнул потолок прямо в аудитории: что стало со студентами при обрушении в РЭУ

В столичном РЭУ имени Плеханова зафиксировали инцидент с повреждением потолочного перекрытия. ЧП произошло в аудитории, расположенной в корпусе старой постройки. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

Как пояснили в пресс-службе высшего учебного заведения, предварительной причиной случившегося назван резкий скачок температуры воздуха, установившийся в Москве. Важно отметить, что на момент обрушения в данном помещении не проходило занятий.

В администрации вуза оперативно сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. Угроза для безопасности студентов и преподавателей, находящихся в других частях здания, полностью отсутствует. Образовательный процесс в остальных аудиториях продолжается в штатном режиме.

Специалисты уже провели осмотр поврежденной комнаты и приступили к восстановительным работам, добавили в пресс-службе университета.

