В Московском зоопарке после зимней спячки проснулись степные сурки

Telegram -канал «Московский зоопарк» сообщил о пробуждении степных сурков после продолжительной зимней спячки. Байбаки провели под землей около шести месяцев и впервые были замечены на поверхности вольера в конце марта.

По информации зоологов, животные ушли в спячку еще в конце сентября и пережили зимний период в подземных убежищах. Специалисты отметили, что погодные условия в этом сезоне были непростыми: сильные морозы и обильный снег могли осложнить естественный выход животных из зимнего сна.

Для того чтобы облегчить пробуждение сурков, сотрудники зоопарка заранее очистили территорию вольера от снега, подготовив пространство к их появлению на поверхности.

