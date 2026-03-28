В Московском зоопарке после зимней спячки проснулись степные сурки
Фото: [Медиасток.рф]
Telegram -канал «Московский зоопарк» сообщил о пробуждении степных сурков после продолжительной зимней спячки. Байбаки провели под землей около шести месяцев и впервые были замечены на поверхности вольера в конце марта.
По информации зоологов, животные ушли в спячку еще в конце сентября и пережили зимний период в подземных убежищах. Специалисты отметили, что погодные условия в этом сезоне были непростыми: сильные морозы и обильный снег могли осложнить естественный выход животных из зимнего сна.
Для того чтобы облегчить пробуждение сурков, сотрудники зоопарка заранее очистили территорию вольера от снега, подготовив пространство к их появлению на поверхности.
