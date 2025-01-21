В Москве 17-летних юношей начали автоматически ставить на воинский учет

В российской столице начали ставить на военный учет всех юношей, которым исполнилось 17 лет. Это делается теперь автоматически, об этом сообщило агентство «Москва».

Издание привело рассказ Максима Локтева, столичного военного комиссара. По его утверждению, всем тем юношам, которым в 2025 году исполнится 17 лет, в срок по 31 марта придет СМС о постановке на воинский учет. Данная постановка будет совершена автоматически. Аналогичные извещения будут приходить в личный кабинет портала mos.ru.

«Такие же уведомления получат и их родители. Это значит, что посещать пункт призыва для постановки на учет не понадобится», — указал военком.

Личного участия гражданина для такого учета теперь не требуется. Ему предстоит уже в 18 лет побывать в Едином пункте призыва, который находится на улице Яблочкова, чтобы уточнить различные учетные документы, такие как право на отсрочку от призыва, категория к годности к службе и так далее.

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