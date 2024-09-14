В Москве отправили в СИЗО двух девушек, что затравили знакомую до самоубийства

Две девушки на время следствия по делу о доведении до самоубийства своей подруги будут находиться под стражей. Такое решение в субботу, 14 сентября, принял Тверской суд Москвы, приводится в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

По версии следствия, фигурантки дела систематически оскорбляли свою знакомую, клеветали на нее, унижали человеческое достоинство девушки и угрожали расправой, если она кому-то пожалуется. Свои преступные действия они неоднократно фиксировали на камеру. Все это привело к тому, что девушка предприняла попытку покончить жизнь самоубийством, выжила, но затем скончалась в больнице.

«Постановлениями Тверского районного суда города Москвы удовлетворены ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кизиловой Анастасии Андреевны и Ворониной Альбины Атобековны на срок 2 месяца до 13 ноября 2024 года. Фигуранты обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом „г“ части 2 статьи 110 УК РФ (доведение до самоубийства)»», — говорится в сообщении.

Признали ли девушки свою вину в содеянном информации пока не приводится.

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