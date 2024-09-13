В Москве арестовали подозреваемого в сбыте наркотиков полицейского

В Москве сотрудник правоохранительных органов попался на незаконном сбыте наркотических средств, информирует столичная прокуратура в Telegram-канале.

Сообщается, что инцидент произошел еще несколько дней назад, 11 сентября. У 34-летнего полицейского при задержании из кармана выпал сверток, в котором находились несколько подготовленных к сбыту упаковок с амфетамином и мефедроном.

«Уточняется, что обвиняемый вступил в преступный сговор с иными лицами с целью незаконного сбыта на территории столицы наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере», — говорится в сообщении.

Как уточнили в прокуратуре, запрещенные вещества задержанный представитель сил правопорядка хранил и перевозил в собственном автомобиле. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело. Полицейский на время следствия будет находиться в СИЗО.

«Расследование уголовного дела и привлечение мужчины к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре», — сказано в сообщении прокуратуры.

Ранее сообщалось, что неоднократно судимого мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, задержали в Подольске.