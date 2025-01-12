В Москве арестовали повара-иностранца, готовящегося стать террористом

Иностранец, работавший в одном из заведений национальной кухни в столице, подозревается в подготовке к участию в деятельности организации, признанной в России террористической. Его арестовали, и теперь он будет находиться в следственном изоляторе до 8 марта 2025 года, сообщает РИА Новости, ссылаясь на официальные документы суда.

Сообщается, что в апреле 2024 года было инициировано уголовное дело. В связи с этим было принято решение о продлении срока предварительного следствия до марта текущего года.

В ходатайстве о продлении меры пресечения следствие указало, что обвиняемый, находясь на свободе, может скрыться и продолжить свою преступную деятельность.

Следователь также отметил необходимость проведения комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы, амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы и других следственных и процессуальных действий.

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