В Москве арестован продавец орехов и фруктов по делу о терроризме

В столице арестовали менеджера по продажам компании «Фрэш Натс» по обвинению в содействии террористической деятельности. Об этом проинформировало РИА Новости, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении официальные судебные документы.

Суд решил оставить мужчину под стражей на 2 месяца, основываясь на ч. 1.1 ст. 205.1 Уголовного кодекса России, под которой предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет.

Следственные органы обосновали необходимость ареста тем, что обвиняемый может попытаться скрыться от правосудия или же оказать давление на свидетелей, изменив их показания.

Тем не менее, сам подсудимый и его адвокаты просили суд рассмотреть возможность применения иной меры пресечения. В качестве аргумента приводилось состояние здоровья обвиняемого и отсутствие доказательств его причастности к совершению преступления. На данный момент решение об аресте не было обжаловано.

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