В Москве автомобили погрузились в воду после сильного дождя

Сильные ливни в Москве привели к тому, что транспортные средства стали тонуть прямо во время движения. Видеозапись с последствиями разгула стихии появилась в телеграм-канале «Москва сегодня».

Видеоролик был снят в столичном районе Крылатское, расположенном в западной части города. На кадрах запечатлено, как машины с трудом преодолевают затопленные участки дорог, образовавшиеся из-за обильных осадков.

Отдельные автомобили почти полностью скрываются под водой в процессе езды, а некоторые припаркованные экземпляры оказались наполовину затоплены.

Ранее сообщалось, что мощные ливни в Москве стали рекордными для столицы.