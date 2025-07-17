В Москве автомобили погрузились в воду после сильного дождя
В Москве автомобили застряли в воде после ливней
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Сильные ливни в Москве привели к тому, что транспортные средства стали тонуть прямо во время движения. Видеозапись с последствиями разгула стихии появилась в телеграм-канале «Москва сегодня».
Видеоролик был снят в столичном районе Крылатское, расположенном в западной части города. На кадрах запечатлено, как машины с трудом преодолевают затопленные участки дорог, образовавшиеся из-за обильных осадков.
Отдельные автомобили почти полностью скрываются под водой в процессе езды, а некоторые припаркованные экземпляры оказались наполовину затоплены.
Ранее сообщалось, что мощные ливни в Москве стали рекордными для столицы.