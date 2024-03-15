В Москве девушка залила урну для голосования зеленкой и попыталась сфотографировать результат своей «работы»

Инцидент произошел на одном из участков в Алтуфьево. Девушка взяла бюллетень, опустила его в ящик для голосования, затем достала флакон с зеленкой и опустошила. Она достала телефон и попыталась сфотографировать содеянное. В этот момент ее и задержали охранники.

Сейчас девушку допрашивают в отделение полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий». По ней предусмотрен срок лишения свободы до пяти лет.

Два похожих инцидента произошли в Ростове и Карачаево-Черкесии, где избирательные урны залили чернилами. Задержанные сообщили, что сделали это ради обещанного вознаграждения.

Зампред ЦИК Николай Булаев призвал усилить охрану ящиков для голосования на фоне подобных провокаций.