В Москве девушка залила урну для голосования зеленкой и попыталась сфотографировать результат своей «работы»
Фото: [t.me/shot_shot]
В Москве девушка залила зеленкой урну с бюллетенями, рассказывает SHOT.
Инцидент произошел на одном из участков в Алтуфьево. Девушка взяла бюллетень, опустила его в ящик для голосования, затем достала флакон с зеленкой и опустошила. Она достала телефон и попыталась сфотографировать содеянное. В этот момент ее и задержали охранники.
Сейчас девушку допрашивают в отделение полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий». По ней предусмотрен срок лишения свободы до пяти лет.
Два похожих инцидента произошли в Ростове и Карачаево-Черкесии, где избирательные урны залили чернилами. Задержанные сообщили, что сделали это ради обещанного вознаграждения.
Зампред ЦИК Николай Булаев призвал усилить охрану ящиков для голосования на фоне подобных провокаций.