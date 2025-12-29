В Москве два большегруза протаранили друг друга, перегородив МКАД

На внешней стороне 105-го километра Московской кольцевой автодороги в Москве столкнулись два грузовика. В результате аварии движение по МКАД в сторону Щелковского шоссе, ведущего к области, было заблокировано. Департамент транспорта Москвы информирует о том, что ситуация на месте ДТП осложняет проезд.