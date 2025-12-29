В Москве два большегруза протаранили друг друга, перегородив МКАД
Фото: [Инспектор ДПС в Клину/Медиасток.рф]
На внешней стороне 105-го километра Московской кольцевой автодороги в Москве столкнулись два грузовика. В результате аварии движение по МКАД в сторону Щелковского шоссе, ведущего к области, было заблокировано. Департамент транспорта Москвы информирует о том, что ситуация на месте ДТП осложняет проезд.
Сообщается, что Движение по МКАД в сторону Щелковского шоссе перекрыто. Из-за аварии проезд в этом районе сильно затруднен.
«На внешней стороне 105-го километра МКАД (в районе съезда №105А) произошло столкновение двух грузовых автомобилей», — говорится в телеграм-канале ведомства.
На месте происшествия задействованы экстренные службы столицы. Подробности инцидента и данные о пострадавших в настоящий момент уточняются.
