В Москве дворник нашел в кустах живого младенца

В Москве дворник обнаружил в кустах возле детской площадки младенца, а неподалеку и коляску. Об этом сообщает телеграм-канал «Сапа».

После неожиданной находки дворник вызвал полицейских и медиков. Последние сделали вывод, что здоровью малыша ничего не угрожает, а стражи порядка начали искать его родителей. Выяснилось, что мама и папа ребенка ранее были ограничены в родительских правах. Двое их старших детей находятся в специализированном учреждении.

В разговоре с полицейскими многодетный отец не смог рассказать, где находится супруга. С его слов, домой он пришел незадолго до наступления утра, а к тому времени малыш с мамой уже отсутствовали. Известно, что ребенка поместили в ГКБ имени Сперанского, а его родителям придется более плотно пообщаться с представителями закона.

Ранее сообщалось о том, что из России в Узбекистан были отправлены 14 несовершеннолетних, которые остались без надзора взрослых.