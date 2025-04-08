В Москве дворники устроили драку со стрельбой

Рядом с жилым комплексом «Level Причальный» в Москве произошла потасовка между дворниками. Об инциденте сообщает телеграм-канал Baza.

По словам очевидцев, 7 апреля около 22:00 дворники из ЖК устроили драку, в ходе которой раздались выстрелы. Один из них дворников получил ранение.

Коллеги проводили его до парковки ЖК. Жильцы утверждают, что ранен был молодой человек, который работает на тракторе, убирает мусор и снег.

Позднее инцидент прокомментировали представители Level Group. Они рассказали, что стрельбы не было. Дело в том, что к шлагбауму подъехал автомобиль. В этот момент мимо проходил мужчина и начал бить по стеклу машины. Эти звуки жильцы и приняли за стрельбу.

Ранее сообщалось о том, что в Москве мужчина открыл стрельбу по полицейским при задержании.