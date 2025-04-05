В Москве мужчина открыл стрельбу по полицейским при задержании

На Ореховом бульваре в Москве мужчина начал угрожать оружием своему знакомому. Очевидцы вызвали полицию.

Прибывшие на место ЧП сотрудники ГАИ обнаружили автомобиль, на котором ехал предполагаемый злоумышленник, и блокировали его на Кустанайской улице.

При задержании нарушитель начал стрелять по полицейским из травматического пистолета. В результате он был ранен ответным огнем.

Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России сообщает ТАСС.

Прибывшие медики оказали помощь задержанному. Его доставили в больницу. К счастью, никто из госавтоинспекторов не пострадал.

Ранее сообщалось о том, что злоумышленник сжег три машины на парковке в московском Измайлово.