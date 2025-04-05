В Москве мужчина открыл стрельбу по полицейским при задержании
В Москве мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции
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На Ореховом бульваре в Москве мужчина начал угрожать оружием своему знакомому. Очевидцы вызвали полицию.
Прибывшие на место ЧП сотрудники ГАИ обнаружили автомобиль, на котором ехал предполагаемый злоумышленник, и блокировали его на Кустанайской улице.
При задержании нарушитель начал стрелять по полицейским из травматического пистолета. В результате он был ранен ответным огнем.
Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России сообщает ТАСС.
Прибывшие медики оказали помощь задержанному. Его доставили в больницу. К счастью, никто из госавтоинспекторов не пострадал.
Ранее сообщалось о том, что злоумышленник сжег три машины на парковке в московском Измайлово.