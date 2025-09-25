В Москве фигуры медведей разделили из-за аморальных поз

В российской столице власти были вынуждены разъединить две скульптуры медведей после того, как вандалы неоднократно придавали им непристойные позы. Об этом инциденте сообщил новостной портал «Подъем».

Сообщается, что лица, чьи имена остались неустановленными, неоднократно меняли расположение фигур животных, создавая видимость сексуального акта. Данные композиции вызвали недовольство среди жильцов домов на улице Русаковской, на чьей территории находились данные арт-объекты.

Согласно заявлению префектуры ВАО г. Москвы, из-за повторяющихся инцидентов одну из скульптур было решено убрать с прежнего места. В настоящее время она временно находится на хранении в ГБУ «Жилищник района Сокольники», а в дальнейшем планируется ее установка на другой дворовой территории.

Ранее сообщалось, что в Курске дети разожгли ветки на Вечном огне и пели про шашлык.