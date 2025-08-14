В Москве и области оформили переход на электронные трудовые книжки более 7,3 млн жителей

Отделение СФР по Москве и Московской области осуществило переход на электронные трудовые книжки более 7,3 млн жителей региона, работающие граждане могут выбрать формат ведения своей трудовой книжки с 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе отделения.

Электронная трудовая содержит сведения о месте работы, должности, датах приема, перевода, увольнения, причинах прекращения трудового договора и не только, ознакомиться с ней можно на портале госуслуг. Среди ее преимуществ в сообщении выделили быстрый доступ к сведениям, возможность оперативно устроиться на удаленную работу, высокий уровень безопасности и сохранности данных. Кроме того, так сотрудники могут проверить корректность информации и облегчить процесс назначения пенсии. При этом бумажный вариант не теряет своей силы.

Отметим, что задать вопросы по этой теме можно в единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по тел. 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.