В Москве и Подмосковье началось зимнее нашествие клещей

Жители Москвы и Московской области стали находить на себе клещей, которые могли проснуться из-за аномально теплой зимы в регионе, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Shot.

Как правило, клещи активизируются в период в марте и уходят в спячку к октябрю. Однако в 2025 году природа распорядилась иначе: кровососы стали просыпаться уже в январе. О таких случаях стало известно после того, как жители Москвы и Подмосковья стали снимать с себя и питомцев насекомых.

Сколько именно было случаев обнаружения ранних клещей неизвестно, однако ряд работодателей и ветеринаров призвали ставить прививки себе и питомцам, дабы не заработать боррелиоз, энцефалит и пироплазмоз.

Впрочем, ряд экспертов отметили, что раз клещи проснулись на фоне аномально теплой и сухой зимы, то и уснут при первых похолоданиях в течение сезона.

Напомним, что жители Подмосковья жаловались на нашествие клещей в лесах и парках также в ноябре 2024 года.