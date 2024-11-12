Жители Подмосковья жалуются на нашествие клещей в лесах и парках

Аномально теплая погода в ноябре повлияла на поведение некоторых лесных обитателей. Так, в парках Ногинска активизировались клещи. Об этом сообщили пользователи местных интернет-сообществ.

По словам одной из жительниц, клещи появляются где угодно.

Дело в том, пояснили специалисты, что этим насекомым достаточно, чтобы хотя бы в течение нескольких дней температура воздуха была выше +5 градусов.

Жителям Подмосковья рекомендовали при походе в лес надевать плотную одежду и использовать репелленты.

Специалисты напомнили, что клещи могут быть переносчиками массы опасных заболеваний, таких как болезнь Лайма (боррелиоз), энцефалит, эрлихиоз и другие.

Ранее сообщалось о том, что более 400 единиц коммунальной техники будут поддерживать порядок в Пушкинском.