В Москве и Подмосковье ожидаются кратковременные дожди из-за циклона 10 августа

Москва и Московская область окажутся под влиянием необычного циклона, центр которого смещается в северо-западном направлении. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он отметил, что такое явление встречается достаточно редко.

Синоптик добавил, что к полудню циклон окажется над западными районами Архангельской области, а его облачная спираль зацепит центральные области Европейской России. В Москве ожидается переменная облачность с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди.

Температура воздуха в Москве составит от плюс 21 до плюс 23 градусов, а в Подмосковье — от плюс 19 до плюс 24. Леус отметил, что ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление останется стабильным — около 748 мм рт. ст., что соответствует климатической норме для этого времени года.

Уже в понедельник, 11 августа, погода немного испортится. Синоптик спрогнозировал периодические дожди. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 13, плюс 15 градусов, а днем температура не поднимется выше плюс 18, плюс 20.

Как отметил эксперт, такое похолодание будет связано с продолжающимся влиянием циклона, который постепенно начнет ослабевать только к середине недели.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, когда в Москве и Подмосковье установится сухая и солнечная погода.