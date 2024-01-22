В Москве и Подмосковье продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
В столичном регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности. Причиной стала гололедица.
Как следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра России, предупреждения в Москве и Московской области теперь действуют до девяти часов вечера вторника, 23 января.
До этого предупреждение о гололедице в Московском регионе действовало до полудня вторника.
Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что в Подмосковье за сутки выпало сорок процентов от месячной нормы осадков.