В Москве и Подмосковье с начала года услуги по родовым сертификатам получили 60 тыс. женщин

В Москве и Подмосковье в 2026 году услуги по родовым сертификатам были оплачены для 60 тыс. женщин и 37,8 тыс. новорожденных. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по Москве и Московской области.

«За оказание медицинской помощи в период беременности и родов, а также наблюдение за малышом в первый год жизни в медицинские организации региона перечислено свыше 325 млн рублей», — отметили в пресс-службе отделения.

Родовый сертификат позволяет женщине выбрать медучреждение для наблюдения в период беременности, родов и проведения профосмотров новорожденного. Документ состоит из четырех талонов, которые заполняются, когда пациентка обращается за медпомощью.

Обналичить средства по этим талонам нельзя. Сертификатом можно оплатить услуги, оказанные в рамках ОМС. Если медпомощь была получена платно, документ не формируется.

Чтобы оформить сертификат, нужно при первом посещении женской консультации, роддома или детской поликлиники предоставить паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

