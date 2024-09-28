В Москве и Подмосковье установится опасная погода

МЧС России по Мособласти опубликовало предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, которые сохранятся до утра 29 сентября.

Росгидромет прогнозирует, что 28 сентября Москву и область накроет дождями. Осадки будут сопровождаться грозой, в отдельных районах будет ливень. Также синоптики обещают сильный ветер с порывами до 15 м/с и более.

Синоптик Татьяна Позднякова прокомментировала на официальном канале ухудшение погоды в столице и регионе. Она показала карту и объяснила, что дожди с наибольшей вероятностью прольются на западе Подмосковья.

«Существенного продвижения фронта на восток не ожидается из-за волны вблизи Минска. Столицу фронт заденет лишь «скользя», — заявила эксперт.

Жителей призвали соблюдать осторожность, особенно при порывах ветра. Нельзя находиться под деревьями, шаткими конструкциями. Рискованно парковать в таких местах автомобили.

Ранее сообщалось, что бабье лето доберется до Центральной России в конце сентября.