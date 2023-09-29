В Москве из окна квартиры на четвертом этаже выпал ребенок

Как пишет RT , в это время его родители находились дома.

В московской прокуратуре сообщили, что из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, выпал ребенок. Им оказался трехлетний мальчик. Ведомство уточнило, что сам инцидент произошел на улице Енисейская.

Известно, что родители ребенка все это время находились в квартире. Именно поэтому прокуратура призывает всех не оставлять маленьких детей без присмотра. Особенно, если в помещении открыты окна.

Как выяснилось, мальчик был госпитализирован. Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее мы уже писали о том, что подмосковным спасателям удалось освободить другого трехлетнего мальчика из запертой квартиры. К счастью, ему не понадобилась медицинская помощь.