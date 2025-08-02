В Москве из-за дресс-кода на концерт рэпера Tyga не пустили десантника

В Москве в День Воздушно-десантных войск (ВДВ) один из бойцов «крылатой пехоты» решил отметить праздник, посетив концерт американского рэпера Tyga (настоящее имя — Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон). Однако праздничный настрой сменился недоумением — на входе охрана отказалась пропускать парня в военной форме. Соответствующее видео опубликовал SHOT.

Как рассказали очевидцы, молодой человек в тельняшке и с десантным беретом столкнулся с жестким фейсконтролем. На входе в концертное помещение охранники заявили, что в таком виде посетить выступление американского рэп-исполнителя нельзя.

Десантник таким исходом праздника расстроился и даже задумался о возврате билета. Ситуация разрешился неожиданно — охранники предложили военному компромисс и вынесли обычную белую футболку. Молодой человек переоделся прямо перед входом и без проблем попал на концерт иностранного музыканта.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил всех десантников с Днем ВДВ.