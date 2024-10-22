В Москве мигрантов отправили в СИЗО по делу о групповом изнасиловании

Преображенский суд Москвы выбрал меру пресечения для четырех граждан Узбекистана, которые изнасиловали соотечественницу на востоке столицы.

Суд постановил, что обвиняемые Хайитов, Райимбердиев, Боймаматов и Мусурмонов два месяца проведут в СИЗО по делу о групповом изнасиловании женщины. Они пробудут под стражей до 20 декабря 2024 года.

Как напоминает РИА Новости, 20 октября четверо граждан Узбекистана подкараулили женщину в парке около ул. Краснобогатырской в Москве. Трое мигрантов участвовали в изнасиловании, четвертый — «стоял на стреме». Все получили обвинения по п. «а» ч. 2 ст.131 УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области арестовали полицейского, который изнасиловал задержанную.