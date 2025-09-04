В Москве могут начаться пожары

Столичный регион ожидает продолжительная засуха, которая приведет к установлению четвертого класса пожарной опасности. Об этом предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в личном телеграм-канале.

Синоптик сообщает о сложной пожароопасной обстановке, которая сформируется в Московском регионе в ближайшие дни. Устойчивая сухая погода без дождей продлится как минимум до середины сентября.

Уже через 2-3 дня уровень угрозы возгораний в лесах повысится с третьего до четвертого по пятибалльной шкале. Специалисты настоятельно рекомендуют жителям быть предельно осторожными при посещении лесных массивов. Любая неосторожность с огнем — непотушенная сигарета или разведение костра в неположенном месте — может привести к масштабному пожару в условиях чрезвычайной сухости.

Ранее москвичам спрогнозировали бабье лето.