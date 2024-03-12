В Москве молодые родители выпали из окна многоэтажки после гибели ребенка

22-летняя мать из Москвы выпала из окна вместе с 33-летним супругом. Все произошло после того, как женщину заподозрили убийстве собственного ребенка. KP.RU удалось узнать некоторые подробности этой жуткой истории.

Тела двух человек нашли в московском районе Некрасовка, прямо под окнами. После выяснилось, что погибшей является девушка, которую признавали в случайном убийстве собственного ребенка. Рядом лежал супруг, которого в результате удалось откачать.

Как выяснили журналисты, москвичи жили в однокомнатной квартире, но умудрялись умещаться рядом с множеством животных. Часто девушку видели утром на прогулке с тремя-четырьмя собаками. Погибшая была из неблагополучной семьи и воспитывалась в детдоме. К 21 году она вышла замуж и родила двоих девочек.

Сама трагедия случилась 21 июля 2022 года. Старшая дочь была в детсаду, а младшая осталась на двухспальной кровати супругов. Крупные собаки обычно содержались в отдельных вольерах, но каким-то образом питомцу по кличке Уна удалось выбраться. Мать в этот момент занималась бытовыми делами. По несчастью, животное запрыгнуло на кровать, обнюхало младенца и сбежало, зацепив пеленки лапами. Ребенок упал с высоты кровати в полметра, сильно ударился головой и позже оказался в больнице, где и скончался.

Мать обвинили в недосмотре за питомцами и ребенком. Открыли дело по статье «Убийство по неосторожности». Женщина получила наказание в виде ограничения свободы на 10 месяцев. После этого москвичка погрузилась в тяжелую депрессию.

Уже в 2024 году женщина, как полагают, решилась на отчаянный шаг. Ее супруг мог пытаться помешать ей выпасть из окна, но она утянула его за собой. Таким образом пока старшая дочь, которой почти три года, осталась одна. Что ждет выжившего мужчину пока неизвестно, но сейчас мужчина в реанимации, лишенный возлюбленной и дочки. Врачи считают, что пациент может получить инвалидность.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске ребенок сутками сидел без еды и воды, рискуя погибнуть.