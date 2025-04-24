В Москве мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в здание ФСБ

В Москве мужчина пытался поджечь здание ФСБ на Лубянке, а после задержания стал утверждать, что пойти на преступление его убедили по телефону неизвестные. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

По сведениям информационного канала, преступление было совершено 23 апреля, когда на часах было около 3 часов ночи. Фигурант подошел к зданию, поджег литровую бутылку с горючей жидкостью и бросил в стену. Однако огонь не разгорелся и потух спустя несколько минут.

Мужчина был задержан спустя два часа. Подозреваемым оказался 25-летний житель Москвы по имени Егор. Он признался в преступлении и пояснил, что совершить данный поступок его убедили по телефону неизвестные, угрожавшие уголовные делом якобы за оказание финансовой помощи ВСУ. По сведениям Baza, в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».

А в Сеуле пожилой мужчина сжег многоэтажный дом с помощью огнемета. В результате пожара погибли и пострадали люди.