В Москве мужчина рухнул с седьмого этажа, пытаясь развесить белье

Желание высушить белье сыграло с жителем столицы России злую шутку, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на соцсети.

Сообщается, что 45-летний мужчина переехал из Калужской области. Он обосновался в многоэтажном доме по ул. Открытое шоссе в Москве. Там же с ним едва не произошла трагедия.

По предварительным данным, горожанин хотел высушить белье на улице. Он развешивал его ночью на балконе, но неожиданно потерял равновесие. Он пролетел семь этажей, пока не приземлился в сугроб.

Хотя снег и смягчил падение, мужчина все равно получил серьезные травмы и немало испугался произошедшему. На место прибыла скорая помощь. Пострадавшего госпитализировали в городскую клиническую больницу им. Иноземцева. Подробностей о его повреждениях нет.

Ранее сообщалось, в Бишкеке произошла авиакатастрофа с участием военного вертолета. Падение случилось во время учебного полета.