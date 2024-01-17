Один человек погиб при падении военного вертолета в Бишкеке

В Бишкеке (Республика Киргизия) потерпел крушение военный вертолет Ми-8, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информацию от государственного предприятия «Кыргызаэронавигация».

По данным источника, инцидент произошел в микрорайоне «Достуг» на авиабазе «Фрунзе-1». Как сообщают киргизские СМИ, в результате крушения погиб один человек. Еще семеро пострадали.

По предварительной информации, Ми-8 выполнял учебно-тренировочный полет.

Позже Министерство обороны республики сообщило о том, что военный вертолет совершил вынужденную посадку во время учебного полета. На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее мы сообщали, что глава авиакорпорации Boeing Дэвид Кэлхун призвал признать ошибку после оторвавшейся у самолета двери. Речь идет об инциденте, произошедшем над территорией США. Тогда авиалайнер Boeing 737 MAX чуть не потерпел крушение из-за разгерметизации салона, которая произошла в результате отсоединения двери.

Мы также сообщали, что в Европе после этого инцидента временно прекратили полеты на Boeing737 MAX.