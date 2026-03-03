В Москве мужчина задохнулся в горящем автомобиле

На юго-западе Москвы мужчина задохнулся в загоревшимся автомобиле, сообщил источник РЕН ТВ. По его данным, россиянин находился на заднем сидении без признаков жизни.

Отмечается, что машина загорелась прямо на дороге — пламя охватило моторный отсек. Пожарные оперативно потушили огонь. Прибывшие медики пытались реанимировать мужчину, но спасти его не удалось.

Другой жуткий случай накануне произошел на улице 800-летия Москвы. Там пьяный водитель за рулем LADA не справился с управлением, вылетел на тротуар и сбил 16-летнюю девочку-подростка. Школьницу госпитализировали, но травмы оказались слишком тяжелыми — она скончалась в больнице. Водителя задержали.

Ранее сообщалось, что на Сахалине водитель с инсультом совершил ДТП и после умер в скорой.