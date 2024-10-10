В Москве мужчину арестовали за герб Украины на паспорте РФ

Ранее 49-летний уроженец Украины переехал в Москву и получил российское гражданство. Однако спустя время в столице его задержали полицейские. Всему виной украинский герб на обложке паспорта. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости».

Сотрудники правоохранительных органов остановили мужчину для проверки документов во вторник, 8 октября. Они расценили наличие украинской символики на обложке паспорта как демонстрацию экстремистской атрибутики. В связи с этим нарушитель был доставлен в отделение полиции, где на него составили соответствующий протокол.

В итоге мужчину признали виновным и приговорили к пяти суткам административного ареста. Его российский паспорт с украинским гербом был конфискован и передан в специальный центр для уничтожения. На заседании он признал свою вину.

Ранее депутат Рады Княжицкий заявил, что украинцы массово отказываются от гражданства за границей.