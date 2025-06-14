В Москве на МКАД произошло массовое ДТП, пробка растянулась на 2,5 километра

На 27-м километре МКАД, на внутренней стороне, произошло столкновение нескольких транспортных средств. По предварительным данным, информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщает Телеграм-канал Департамента транспорта города Москвы.

Сообщается, что в зоне аварии затруднено движение на расстоянии 2,5 километра, при этом открыты для проезда четыре из шести полос.

«На внутренней стороне 27 километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении дептранса.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и еще один получил ранение в массовом ДТП в Подмосковье.