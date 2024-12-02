В Москве начали выдавать письмо патриарха Кирилла в поддержку рождения ребенка

Беременным москвичкам вручают письма поддержки в качестве благословения от патриарха Кирилла в рамках проекта «Здравствуй, мама!». Об этом сообщило РИА Новости.

В письме патриарх выражает поддержку будущим матерям, благословляя женщину и ребенка. Авторы проекта стремятся сократить число абортов и обеспечить беременным на ранних сроках необходимую моральную и психологическую поддержку.

Программа «Здравствуй, мама!», действующая в 16 регионах России, не ограничивается раздачей писем. В рамках проекта проходят специальные курсы для врачей, преподавателей биологии и студентов-медиков.

Инициаторы также намерены добиться принятия региональных законов, запрещающих склонение женщин к прерыванию беременности.

Ранее Зеленский лишил патриарха Всея Руси Кирилла ордена князя Ярослава Мудрого I степени.