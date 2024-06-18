Родственники пострадавших москвичей рассказали про жуткие симптомы ботулизма

Простой салат службы доставки для 121 жителя Москвы и их родственников привел к симптомам, угрожающих жизни и здоровью. У всех подозревают острую инфекцию — ботулизм. Близкие в беседе с KP.RU рассказали, что симптомы от этой болезни действительно страшные.

Угрозу для жизни пострадавших в Москве из-за салата удалось устранить, однако 55 человек все еще находятся в тяжелом состоянии, а 30 остаются в реанимации. Как отметили семьи пострадавших, после употребления пищи их близкие практически сразу ощутили странные симптомы. Им стремительно становилось плохо.

В беседе с журналистами москвич Игорь Чичерин рассказал, что его супруга съела салат лобио на работе, а вскоре попросила вызвать такси. По его словам, уже дома у девушки помутнели глаза, началось головокружение, ее постоянно тошнило, она не могла сама передвигаться. Прибывшие врачи развели руками: симптомов для госпитализации нет. Они рекомендовали ехать в поликлинику.

Позже муж сам отвез супругу в больницу с вещами, и, возможно, очень вовремя.

«Последнее голосовое я получил от нее в 16:53. Она записала голосовое, сказала, что у нее отекает горло и ее переводят в реанимацию», — рассказал КП собеседник.

Сейчас девушка третий день под ИВЛ. Через несколько недель ей планируют поставить дыхательную трубку, но врачи пока не дают никаких прогнозов.

Сам салат отдали на экспертизу специалистам Роспотребназдора, у которого прибавилось работы в разных городах России. Случаи отравления фиксировали в Москве, Казани, Подмосковье, Нижнем Новгороде и других городах.

Ранее сообщалось, что эксперт выдвинул новую версию о зараженном ботулизмом салате.